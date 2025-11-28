Психолог рассказал, как справиться с послеродовой депрессией

После рождения ребенка женщины часто сталкиваются с послеродовой депрессией. Во многом это обусловлено биохимическими процессами в организме и гормональным сбоем. Но также причиной часто становятся завышенные ожидания**, которые не соответствуют реальности, и слишком строгие требования к себе, которые вынуждают матерей делать все самостоятельно и отказываться от помощи, объяснил психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс Общественной Службе Новостей.

Депрессивное расстройство – это клинический диагноз. Его ставят пациентам, если негативное состояние, хронический стресс распространяются на несколько сфер жизни и длится более трех месяцев. Само по себе снижение психоэмоционального фона еще не является депрессией, но если этот симптом долго игнорировать, то он может перейти в нее.

Как объяснил психолог, женщины сталкиваются с трудностями на фоне того, что беременность уже является испытанием. Они ожидают, что после родов самое сложное останется позади, а на деле сталкиваются с суровой реальностью и понимают, что трудности только начинаются.

«Потому что ребенок — вот он, плачет, его нужно носить на руках, нужно подгузники менять и так далее. Не все готовы к этому эмоционально. Сегодня благополучная публика в развитых странах вообще все меньше и меньше готова к трудностям», — пояснил специалист.

По его словам, работу над собой нужно начинать с изменения убеждений и поиска поддержки. Материнство не воспринимается катастрофически только в тех случаях, когда женщина внутренне готова к труду, сложностям, бессонным ночам, считает Хорс. По его мнению, женщина должна понимать, что ребенок будет плакать, муж не всегда будет готов помочь, может стать одиноко, так как придется уйти с работы и какое-то время сидеть дома. Если женщина все это осознает и примет, что трудности — не показатель того, что она плохая мама, то у нее будут силы и на прогулки, и на время для себя, убежден психолог.

«Я не говорю, что нужно то же непонимание мужа принять и не пытаться на него повлиять. Влиять нужно. Но лучше это делать в спокойном состоянии, а не в психически надломленном», — добавил специалист.

Он призвал матерям предъявлять к себе меньше требований и снизить ожидания об идеальной картинке, которые редко соответствуют реальности. Такое несовпадение – это самая частая причина переживаний и стресса, заключил Хорс.

