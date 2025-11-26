На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокурор запросил для бывшего и. о. замглавы Севастополя 12 лет колонии

ТАСС: для экс-замглавы Севастополя Попова запросили 12 лет по делу о взятке
Служба государственного обвинения обратилась в Ленинский районный суд Севастополя с ходатайством о назначении Евгению Горлову, занимавшему ранее пост исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя, наказания в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом рассказал ТАСС адвокат экс-чиновника Александр Карабанов.

Горлов обвиняется в вымогательстве и получении взятки в размере 6 млн рублей от представителя компании «Севастопольгаз», которая перешла в собственность региона.

По словам Карабанова, сторона защиты настаивает на учете активного содействия Горлова следствию, его признании вины и добровольной явке с повинной.

«Прокурор в ходе прений сторон в Севастополе попросил для моего подзащитного 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также назначить Горлову штраф в размере 360 млн рублей. Защита в свою очередь просит учесть при вынесении наказания смягчающие обстоятельства, активное способствование расследованию уголовного дела, признание вины и явку с повинной», — сообщил адвокат.

Кроме того, защитник обратился к суду с просьбой выделить в отдельное производство гражданский иск, касающийся конфискации имущества Горлова.

Ранее сообщалось, что Горлов признался в получении взятки в 6 млн рублей.

