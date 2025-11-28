В Госдуме отрицают какие-либо планы повышения пенсионного возраста

В Госдуме не ведутся разговоры о пенсионной реформе и о повышении пенсионного возраста. Об этом заявил ТАСС глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя сообщения СМИ о готовящейся новой пенсионной реформе.

«В Государственной думе законопроектов на эту тему нет. И никаких разговоров ни на каких площадках, ни в каких формах — ни в открытых, ни в закрытых — не ведется», — сказал депутат.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже. Она добавила, что если отложить выход на пенсию на такой срок, то коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что многие неверно истолковали ее слова как обсуждение нового повышения пенсионного возраста. По его словам, таких планов на сегодняшний день нет.

Ранее профессор Сафонов заявил, что в РФ есть способы не повышать пенсионный возраст.