В ДНР осудили боевика «Айдара» за обстрел мирного населения

Военный «Айдара» получил 27,5 года колонии за обстрел мирного населения в ДНР
Павел Лисицын/РИА Новости

Верховный суд ДНР признал участника украинского националистического батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) Эдуарда Вербанского виновным в покушении на убийство двух и более лиц, жестоком обращении с мирным населением на оккупированной территории и уничтожении чужого имущества. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре ДНР.

«Суд приговорил Варбанского к 27 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что 19 марта 2022 года 46-летний Вербанский вел стрельбу из миномета по населенному пункту Бердянское в ДНР. Действия бойца «Айдара» привели к повреждению жилого дома и пристройки, находящиеся внутри люди остались живы.

17 октября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 15 участников нацбатальона «Айдар» к срокам от 15 лет до 21 года лишения свободы. Это дело стало одним из самых массовых в суде. В отношении еще троих фигурантов дело было выделено в отдельное производство.

Ранее военный суд приговорил гранатометчика «Айдара» к 27 лет колонии.

