Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении на стройке в Южно-Сахалинске

МЧС: после ЧП на стройке в Южно-Сахалинске одного человека госпитализировали

После обрушения строящегося объекта в Южно-Сахалинске один из пострадавших был госпитализирован, трое остальных отказались от лечения в больнице. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

На месте происшествия работают 16 человек и пять единиц техники, включая кинологический расчет, а также сотрудников регионального МЧС.

Инцидент случился днем 28 ноября по местному времени. В следственном управлении уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Недавно два человека пострадали в результате падения строительного крана в Волгограде. По информации прокуратуры, инцидент произошел на строительной площадке дома на улице Двинской в Дзержинском районе. Секция башенного крана упала при проведении работ по его демонтажу. С места происшествия были госпитализированы 54-летний крановщик и 42-летний электрик. Подробности о состоянии пострадавших не сообщаются.

Ранее маляр разбился, упав с высоты на стройке петербургского Дворца танцев.