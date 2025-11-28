В России заработала верификация для доступа к интернету на иностранных сим-картах

Российские операторы связи запустили механизм верификации для иностранных сим-карт после их попадания в Россию. Об этом сообщило Минцифры РФ на своем сайте.

Как рассказали в министерстве, период «охлаждения» необходим для того, чтобы обеспечить безопасность и защиту от беспилотников. Отмечается, что этот период действует как для российских, так и для иностранных сим-карт и составляет 24 часа. По истечении этого времени доступ к интернету и смс восстанавливается автоматически, указали в Минцифры.

При регистрации иностранной сим-карты в сети российского оператора пользователю на телефон поступит смс со ссылкой для авторизации с помощью проверки через капчу. После успешного подтверждения доступ к мобильному интернету и смс восстановится.

На этой неделе российские операторы связи начали предупреждать абонентов, что доступ к мобильному интернету может временно пропасть. Такие уведомления получили абоненты из Белгородской области. О проблемах со связью также сообщили жители Архангельской области.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов предупреждал, что рост мошеннических атак – это одно из главных негативных последствий введения периода охлаждения сим-карт. Так, например, на вокзалах или в аэропортах преступники могут установить приборы, которые считывают все устройства в зоне своей активности.

Ранее мошенники начали применять охлаждение сим-карт для кражи доступа к «Госуслугам».