Мошенники начали применять охлаждение сим-карт для кражи доступа к «Госуслугам»

Как только в России ввели период охлаждения сим-карт для вернувшихся из-за рубежа граждан, мошенники начали применять этот инструмент в своих целях. Они рассылают пользователям сообщения о якобы блокировке симки со ссылкой, по которой нужно перейти для верификации, воруя таким образом доступ к аккаунту россиянина на «Госуслугах». Важно с подозрением относиться к подобным рассылкам и проверять доступность сети, предупредил в беседе с 360.ru руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Ссылки в сообщениях аферистов ведут на фишинговые сайты, которые нужны для кражи у пользователя логина, пароля к «Госуслугам» или в банковском приложении. Нельзя слепо доверять таким сообщениям – прежде, чем пытаться пройти верификацию, нужно оценить, действительно ли сим-карта заблокирована, подчеркнул Ульянов. Кроме того, если человек не покидал Россию, не отключал телефон на трое суток, то никаких оснований для этого нет, подчеркнул он.

Также специалист посоветовал тщательно изучить присланную ссылку и при малейших подозрениях не проходить по ней.

«Кроме того, нужно в целом проверить, работают ли на самом деле мобильный интернет и функция получения и отправки сообщений. Если все работает, соответственно, никаких отключений нет. И оснований для того, чтобы переходить по этим ссылкам, тоже нет», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что никому нельзя сообщать коды из смс-сообщений, пароли, логины или пин-коды, подчеркнув, что оператор или сотрудники госорганов такие данные никогда не запрашивают.

До этого зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов предупреждал, что рост мошеннических атак – это одно из главных негативных последствий введения периода охлаждения сим-карт. Так, например, на вокзалах или в аэропортах преступники могут установить приборы, которые считывают все устройства в зоне своей активности. Прошедшим мимо таких устройств людям они начнут рассылать сообщения о блокировке сим-карты, предлагая для разблокировки перейти по ссылке, которая окажется фальшивой. В результате человек потеряет свои данные и сбережения, отмечал парламентарий, призывая доработать этот механизм или отменить его.

