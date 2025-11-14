«Удар по ЖКХ»: в Госдуме назвали три ключевые проблемы «охлаждения» сим-карт

Введенный в России эксперимент по «охлаждению» сим-карт нанесет серьезный удар по сфере ЖКХ, уничтожив систему передачи показаний счетчиков. Также это может навредить жителям приграничных регионов и спровоцировать новую волну мошеннических атак, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

Депутат призвал учитывать, что сим-карты обеспечивают работу множества устройств, включая приборы учета, котлы отопления, датчики, используются в автомобилях и так далее.

«У нас огромное количество приборов учета электричества по всей стране, которые имеют сим-карты и передают показания раз в месяц. Они, получаются, все сдохнут? Все котлы отопления отключатся, китайские автомобили встанут? Это самая масштабная проблема, и я не понял, знает ли об этом правительство», — подчеркнул депутат.

Второй важной проблемой он назвал обеспечение связи в приграничных регионах. Так, например, в Псковской области связь то российская, то зарубежная, аналогичная ситуация наблюдается на Дальнем Востоке, привел пример Свинцов.

Третьей существенной проблемой реализации эксперимента депутат назвал риск новой волны мошеннических атак. Так, например, на вокзалах или в аэропортах преступники могут установить приборы, которые считывают все устройства в зоне своей активности. Прошедшим мимо таких устройств людям они начнут рассылать сообщения о блокировке сим-карты, предлагая для разблокировки перейти по ссылке, которая окажется фальшивой. В результате человек потеряет свои данные и сбережения.

«Это открывает неограниченные возможности для хищений у наших граждан», — предупредил парламентарий, выразив надежду, что эксперимент либо скорректируют, либо полностью отменят.

В свою очередь интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев отметил, что отключать все подряд сим-карты возвращающимся из-за рубежа россиянам не нужно, так как операторы связи видят, для чего их используют и могут со 100%-ной точностью определить, вставлена она в дрон или нет. Например, очевидно, что ни один человек или автомобиль не может развивать огромную скорость, менять высоту и так далее. Только по таким отклонениям и стоит принимать меры, заключил эксперт.

Напомним, речь идет о новой практике, когда операторы отключают доступ к мобильному интернету и SMS-сообщениям россиянам после возвращения из-за границы на срок до 24 часов. В Минцифры пояснили, что эти меры введены для обеспечения безопасности и защиты от атак БПЛА. Так называемый «период охлаждения» будет активироваться, если SIM-карта оставалась неактивной в течение 72 часов или ранее использовалась в международном роуминге.

Ранее россиян призвали смириться с отключением сим-карт и готовиться к новым «чудесам».