В Минске появится посольство Мьянмы

В Белоруссии статус представительства Мьянмы в Минске повысят до уровня посольства. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма, председатель Комиссии национальной безопасности и мира Мин Аун Хлайн, передает БелТА.

Он добавил, что это было сделано для дальнейшего укрепления дипломатических отношений между странами и усиления сотрудничества в других сферах — экономической, политической, культурной.

По словам Мин Аун Хлайна, дружба и сотрудничество между Белоруссией и Мьянмой достигли самого высокого уровня.

До этого стало известно, что по итогам переговоров на высшем уровне был подписан целый пакет документов. В том числе, было принятоhttps://www.gazeta.press/social/news/2025/11/28/27288433.shtml соглашение об отмене виз.

Таким образом Белоруссия вслед за Россией приняла решение об отмене визового режима с этой страной.

28 октября стало известно, что Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран.

Ранее Кипр приостановил прием заявок на визу в России.