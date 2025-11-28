На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тюменской области школы перевели на дистант

В 11 муниципалитетах Тюменской области школы перевели на дистант из-за ОРВИ
true
true
true
close
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

Почти в половине муниципалитетов Тюменской области школьников перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра правительства региона.

«Профилактические мероприятия введены в 11 из 26 муниципальных образований, в которых уровень заболеваемости превышает среднеобластной показатель и эпидемические пороги», — говорится в сообщении.

Режим будет действовать с 1 по 14 декабря.

Недавно учеников новосибирской школы №3 перевели на дистант из-за реконструкции здания. Такое решение связано с тем, что здание, расположенное в историческом центре города, закрывается на реконструкцию. На фасаде здания видны крупные трещины.

Родители учеников сообщили Om1.ru, что решение вступило в силу 26 ноября и было принято без предварительного уведомления. По некоторым данным, очные занятия могут возобновиться лишь в декабре на базе лицея № 22.

Ранее один из корпусов МГУ закрыли из-за инфекционного заболевания.

