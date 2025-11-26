На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школу в Новосибирске закрыли из-за трещин на стенах и перевели детей на дистант

Alex Rott/commons.wikimedia.org

Учеников новосибирской школы перевели на дистант из-за реконструкции здания. Об этом сообщает издание NGS.RU.

Учеников школы № 3 имени Бориса Богаткова перевели на дистанционное обучение на два дня, а затем их распределят по другим школам.

Такое решение связано с тем, что здание, расположенное в историческом центре города, закрывается на реконструкцию. На фасаде здания видны крупные трещины. Как сообщается, школа была построена в 1912 году и является памятником архитектуры.

Родители учеников сообщили Om1.ru, что решение вступило в силу 26 ноября и было принято без предварительного уведомления. По некоторым данным, очные занятия могут возобновиться лишь в декабре на базе лицея № 22.

При этом учителя требуют, чтобы родители также установили приложение MAX, так как информация об учебном процессе будет публиковаться только там. Хотя федеральные власти заявляли, что использование данной платформы должно оставаться добровольным.

Ранее в Пензе власти признали дом аварийным и предложили жильцам снести его за свой счет.

