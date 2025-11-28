На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге подвала художника Нельсона

СК: в Петербурге задержали мужчину, пытавшегося сжечь подвал художника Нельсона
Telegram-канал Питерский Следком

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на жизнь после поджога подвального помещения, где работал художник и бард Нельсон (настоящее имя Нельсон Искандарян). Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета.

По данным ведомства, подозреваемого — 31-летнего мужчину — задержали. Следствие установило, что 27 ноября 2025 года он поджег подвал, зная, что внутри находится художник. Однако потерпевший сумел выбраться из огня и отделался ожогами.

В отношении задержанного решается вопрос о мере пресечения. Следователи уже провели осмотр места происшествия, обыскали жилище фигуранта, назначили экспертизы и продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Злоумышленники подожгли подвал Нельсона на Петроградской стороне в ночь на 27 ноября. По словам художника, запах огня учуял его пес Волчок.

Вместе с собакой мужчина выбрался наружу. Сгорел вход в подвал. Местные жители после случившегося оказали первую помощь художнику, а вечером планируют собраться у его жилища и разбирать завалы.

Ранее съемки рэп-клипа привели к крупному пожару в многоэтажном доме.

