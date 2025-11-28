На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это перебор»: в Госдуме выступили против запрета на рассылку интимных фото

Депутат Вассерман призвал не запрещать россиянам рассылку интимных фото
Россиянам не нужно запрещать рассылать друг другу интимные фотографии – взрослые люди должны сами принимать решения. Такой запрет будет выглядеть просто как ханжество, заявил НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Так он прокомментировал инициативу своих коллег, которые призвали министра юстиции Константина Чуйченко ввести административную ответственность за рассылку изображений интимного характера без согласия получателя. Вассерман усомнился, что эту идею будут всерьез рассматривать.

«Предложения могут быть любые, но я очень надеюсь, что Чуйченко эту инициативу отвергнет, — отметил он. — Другими словами, не нужно устраивать на ровном месте ханжество и истерики. Это уже перебор и совсем не нужно».

Напомним, инициативу о наказании за рассылку непристойных фото направили в Минюст депутаты Госдумы от партии «Новые люди». По словам парламентариев, количество жалоб женщин на рассылку изображений интимного характера увеличилось. В частности, такие инциденты стали происходить в общественных местах, например в метро, где такие файлы передаются посредством беспроводной связи, говорится в документе.

Авторы инициативы отмечают, что суды редко квалифицируют рассылку интимных фото как распространение порнографии (ст. 242 УК РФ), а уголовное преследование за единичную отправку изображения воспринимается как мера, несоразмерная общественной опасности деяния. В результате россияне оказываются лишены защиты от цифрового домогательства, отмечают депутаты.

Ранее юрист предупредил , что за рассылку непристойных фото грозят тюрьма и огромный штраф.

