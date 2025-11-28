Россиян предупредили об угрозе уголовки за рассылку непристойных фото

В России уже предусмотрена ответственность для граждан за рассылку интимных фотографий – как административная, так и уголовная. Такое действие могут интерпретировать как домогательство, обязав уплатить штраф до 300 тыс. рублей, а в худшем случае преступнику грозит тюрьма, предупредил в беседе с 360.ru юрист Денис Хмелевской.

Рассылка интимных фото без согласия получателя грозит последствиями, но многие почему-то этого не учитывают, отметил эксперт.

«Когда персонажи совершают подобные действия, они очень сильно рискуют», — подчеркнул он.

Получатель таких сообщений становится жертвой домогательств и может обратиться в полицию, сделав предварительно скриншот переписки, а также сделать нотариальные протоколы по фактам полученных сообщений, пояснил юрист. В этом случае нарушителя привлекут как минимум к административной ответственности – тогда ему грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. В худшем случае предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы, предупредил специалист.

Если человека просили не присылать непристойные фото, но он продолжает это делать, то это гарантия уголовной статьи, подчеркнул Хмелевской.

«Помимо распространения порнографической продукции, можно еще схлопотать состав 133 статьи УК — это домогательства. Это более страшный состав», — отметил он.

Если сообщения направляются несовершеннолетней девочке, то за это последует особо строгое наказание, добавил эксперт.

Не предусмотрена ответственность за рассылку откровенных фото только в случае, если речь идет о медицинских и исследовательских целях – например, снимок запросил врач. Тогда эти фотографии не считаются порнографическим материалом или попыткой домогательства, заключил юрист.

Напомним, накануне депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили ввести административное наказание за рассылку интимных изображений без согласия получателя. По словам депутатов, количество жалоб женщин на рассылку изображений интимного характера увеличилось. В частности, такие инциденты стали происходить в общественных местах, например в метро, где такие файлы передаются посредством беспроводной связи, говорится в документе.

Парламентарии отмечают, что суды редко квалифицируют рассылку интимных фото как распространение порнографии (ст. 242 УК РФ), а уголовное преследование за единичную отправку изображения воспринимается как мера, несоразмерная общественной опасности деяния. В результате россияне оказываются лишены защиты от цифрового домогательства, отмечают депутаты.

Ранее россиянину дали срок за распространение интимных фото бывшей супруги.