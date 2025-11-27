В России предложили штрафовать за рассылку нежелательных интимных фотографий

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили ввести административное наказание за рассылку интимных изображений без согласия получателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо парламентариев во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, направленное министру юстиции Константину Чуйченко.

«Считаем необходимым заполнить этот пробел и ввести в Кодекс об административных правонарушениях отдельный состав за направление гражданину без его согласия изображений интимного характера, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», — говорится в документе.

По словам депутатов, количество жалоб женщин на рассылку изображений интимного характера увеличилось. В частности, такие инциденты стали происходить в общественных местах, например в метро, где такие файлы передаются посредством беспроводной связи, говорится в документе.

Парламентарии подчеркивают, что получатели подобных снимков испытывают сильный стресс, но не обращаются в правоохранительные органы в виду отсутствия соответствующей правовой основы для привлечения злоумышленников к ответственности — суды в редких случаях квалифицирует рассылку интимных фото как распространение порнографии (ст. 242 УК РФ), а уголовное преследование за единичную отправку изображения воспринимается как мера, несоразмерная общественной опасности деяния. В результате россияне оказываются лишены защиты от цифрового домогательства, отмечают депутаты.

Ранее россиянке выписали штраф за нюдс, который она отправила не в тот чат.