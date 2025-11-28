На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психотерапевт рассказал, что в поведении сына пропавшей Усольцевой есть несоответствия

Психотерапевт Панкратов: сын Усольцевых пытается психологически дистанцироваться
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Поведение и эмоциональные реакции Даниила Баталова, сына Ирины Усольцевой, пропавшей в тайге Красноярского края вместе с супругом Сергеем и дочерью, не совпадают с моделью поведения человека, который переживает исчезновение семьи. Об этом aif.ru рассказал врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.

По словам специалиста, сын Усольцевой не испытывает горе или шок. Психотерапевт указал на то, что публичные высказывания и поведение Даниила похожи на рационализацию и попытку психологического дистанцирования, а не на реакцию на пропажу семьи.

Панкратов отметил, что Баталов не говорит о том, что в произошедшей ситуации могли сделать члены его семьи, а лишь рассказывает, как поступил бы он сам. По словам эксперта, это указывает на эгоцентризм.

«Эмоциональная картина полностью неконгруэнтна ситуации: у человека пропала семья, а он рассуждает холодно, скучающе, местами раздраженно. Улыбки на фоне Москва-Сити, вечеринки, работа на ТВ — все это реакция не на утрату, а на публичность. Он не проживает трагедию, он проживает внимание к себе», — объяснил психотерапевт.

Напомним, в конце сентября 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе со своей 48-летней супругой Ириной и общей пятилетней дочерью. Путь семьи лежал в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Однако 28 числа Усольцевы перестали выходить на связь. В связи с этим возбудили уголовное дело.

В конце октября блогер Александр Андрюшенков провел расследование и выяснил, что аккаунт Сергея был активен 3 октября. Изначально сын Ирины утверждал, что такой статус появился из-за звонков через мессенджеры, но позже он изменил свои показания, заявив, что «сам звонил на тайную страницу». Блогер же отметил, что подобное невозможно технически, так как по настройкам приватности звонки разрешены только одному пользователю.

Ранее волонтер высказался об оборвавшейся связи с семьей Усольцевых.

