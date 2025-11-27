Волонтер высказался об оборвавшейся связи с Усольцевыми

Блогер «Кучерявый»: в местности, где пропали Усольцевы, нет связи

Связь с семьей Усольцевых, пропавшей 28 сентября в тайге Красноярского края, оборвалась за день до исчезновения. Причину этого в разговоре с aif.ru объяснил блогер Александр «Кучерявый», участвовавший в поисках.

«В той местности, где они пропали, в принципе связи нет. Чтобы ее поймать, надо куда-то прям глубоко в гору уходить», — рассказал волонтер.

Напомним, 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь приехали приехали на турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин 27 сентября. На следующий день семья ушла в поход к скальному массиву Буратино. Последний раз Ирина отправляла сообщения своему SMM-менеджеру Дарье Фурштейн 27 числа.

В связи с исчезновением Усольцевых возбудили уголовное дело. 1 октября были организованы поиски пропавших, активная фаза которых с участием волонтеров завершилась спустя 11 дней в связи с непогодой. Семью искали более 1,5 тысячи человек. 17 ноября спасатели по заявке сотрудников полиции организовали повторные поиски.

