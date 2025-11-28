На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыла, почему матерям сложно признавать ошибки в воспитании детей

Психолог Гольдштейн: внутренние установки не позволяют матерям признавать ошибки
true
true
true
close
Shutterstock

Многим матерям трудно признавать, что они могут ошибаться, и дело здесь вовсе не в гордости. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн. По ее словам, чаще всего за этим стоит глубинный страх: «Если я сделаю что-то не так, я причиню вред своему ребенку».

Более того, многие женщины растут в культуре, где материнство представлено как священная обязанность, а не как обычная человеческая роль. Также причина может скрываться в детском опыте мамы — если в ее семье ошибки были непозволительными, отметила специалист.

«И, конечно, огромное влияние оказывает чувство вины, то самое, которое постоянно шепчет: «Ты должна была сделать иначе… Ты могла бы лучше…» Когда мама живет под таким внутренним давлением, ей сложно признать ошибку открыто, не потому что она не хочет, а потому что боится рухнуть под тяжестью собственной же ответственности», — добавила она.

До этого Гольдштейн предупреждала, что когда мама пытается быть идеальной, атмосфера в семье становится неестественно ровной, почти безжизненной, что негативно отражается на ребенке. По ее словам, внутри безупречной картинки детям часто становится тревожно, поскольку с совершенными родителями трудно оставаться собой.

Ранее родителям объяснили, почему не уследить за ребенком иногда полезно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами