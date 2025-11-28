Эксперт раскрыла, почему матерям сложно признавать ошибки в воспитании детей

Многим матерям трудно признавать, что они могут ошибаться, и дело здесь вовсе не в гордости. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн. По ее словам, чаще всего за этим стоит глубинный страх: «Если я сделаю что-то не так, я причиню вред своему ребенку».

Более того, многие женщины растут в культуре, где материнство представлено как священная обязанность, а не как обычная человеческая роль. Также причина может скрываться в детском опыте мамы — если в ее семье ошибки были непозволительными, отметила специалист.

«И, конечно, огромное влияние оказывает чувство вины, то самое, которое постоянно шепчет: «Ты должна была сделать иначе… Ты могла бы лучше…» Когда мама живет под таким внутренним давлением, ей сложно признать ошибку открыто, не потому что она не хочет, а потому что боится рухнуть под тяжестью собственной же ответственности», — добавила она.

До этого Гольдштейн предупреждала, что когда мама пытается быть идеальной, атмосфера в семье становится неестественно ровной, почти безжизненной, что негативно отражается на ребенке. По ее словам, внутри безупречной картинки детям часто становится тревожно, поскольку с совершенными родителями трудно оставаться собой.

