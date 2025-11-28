На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, почему вредно быть «идеальной мамой»

Психолог Гольдштейн: ошибки родителей позволяют детям оставаться собой
true
true
true
close
Shutterstock

Когда мама пытается быть идеальной, атмосфера в семье становится неестественно ровной, почти безжизненной, что негативно отражается на ребенке. Об этом в интервью РИАМО предупредила психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн. По ее словам, внутри безупречной картинки детям часто становится тревожно, поскольку с совершенными родителями трудно оставаться собой.

«Ребенок словно попадает в мир, где ошибок не существует, а значит, ему тоже ошибаться нельзя. Так формируется перфекционизм, боязнь собственных промахов. И в результате постепенно пропадает доверие к собственным чувствам. Ведь мама всегда знает, как лучше, всегда реагирует правильно», — отметила специалист.

В итоге ребенок учится подавлять свои чувства, подстраиваться и соответствовать. Но самое ужасное, что он перенимает установку: «меня любят только тогда, когда я не совершаю ошибок», добавила она.

До этого Гольдштейн говорила, что иногда ошибки в воспитании, которые родители считают «провалами», могут пойти на пользу ребенку. К примеру, когда взрослый не уследил за чем-то, дети сталкиваются с необходимостью решать вопрос самостоятельно.

Кроме того, по ее словам, когда мама признает, что устала, ребенок видит пример: взрослые не всесильны и в этом нет ничего постыдного.

Ранее психолог назвала ошибки родителей, которые мешают ребенку стать самостоятельным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами