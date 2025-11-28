На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Родителям объяснили, почему не уследить за ребенком иногда полезно

Психолог Гольдштейн: родителям можно совершать ошибки при воспитании ребенка
true
true
true
close
Freepik.com

Иногда ошибки в воспитании, которые родители считают «провалами», могут пойти на пользу ребенку. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн. К примеру, когда взрослый не уследил за чем-то, дети сталкиваются с необходимостью решать вопрос самостоятельно, отметила специалист.

«В этот момент малыш получает первый опыт собственной компетентности: «Оказывается, я могу сделать это сам», — сказала Гольдштейн.

Кроме того, по ее словам, когда мама признает, что устала, ребенок видит пример: взрослые не всесильны и в этом нет ничего постыдного.

Также психолог посоветовала родителям признавать ошибки, если ребенок в каком-либо вопросе оказался прав. Для него это звучит как «Твое мнение может быть услышано и принято». Формируется здоровая уверенность, пояснила эксперт.

Гештальт-терапевт Ирина Смолярчук до этого рассказала, какую роль играют бабушки и дедушки в жизни детей.

Врач назвала старшее поколение опорными людьми, которые должны показать детям, что в этом мире их кто-то любит и ждет всегда, несмотря ни на что. Родители, в свою очередь, учат ребенка «выживать» и осознавать последствия всех своих поступков, добавила она.

Ранее психолог объяснила, стоит ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами