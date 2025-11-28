Россиян призвали не пытаться самостоятельно выгнать из подъезда незнакомцев

Россиянам, подъезды которых регулярно «терроризируют» потенциально опасные незнакомцы, нужно оставаться бдительными и не пытаться самостоятельно их выгнать. Лучше обратиться в полицию, так как неизвестный человек может внезапно проявить агрессию. Заходить в подъезды, где регулярно собираются компании или встречаются подозрительные люди, лучше со средствами самозащиты, рассказал эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Самым простым и доступным средством защиты специалист назвал перцовый баллончик, отметив, что его при себе особенно важно иметь девушкам. Стоят такие распылители недорого, при этом эффективно срабатывают в том числе на тех, кто находится под действием запрещённых веществ.

Однако это не панацея, намного важнее в целом вести себя с осторожностью, добавил Халилов.

«Если вы сами лезете на рожон, сами провоцируете незнакомых людей, не можете считать угрозу, которая от них исходит, то как бы вы ни вооружались, против огнестрельного оружия или ножа у вас будет не много шансов, — пояснил специалист. — Поэтому если вы видите какое-то подозрительное поведение, видите, что люди находятся в состоянии измененного сознания, то задача ― всегда держать дистанцию».

При попытке пьяного человека или наркомана завязать разговор важно не проявлять агрессию, не угрожать полицией, чтобы не спровоцировать ответную реакцию, считает эксперт. Говорить лучше спокойно, вежливо, но при этом внутренне нужно мобилизоваться и быть готовыми к возможной необходимости дать отпор. Если регулярно возникают опасные ситуации, а подъезд стал местом притяжения подозрительных личностей – например, «закладчиков», следует незаметно снять их на телефон, а затем обратиться в полицию.

Халилов также призвал трезво оценивать потенциально опасные ситуации, не лезть на рожон и не пытаться выполнять работу правоохранителей, выгоняя нарушителей из подъезда самостоятельно.

«Для человека, который защищает свое жилое пространство, это может плохо закончиться ― причем не только поездкой в больницу, но и отправкой на скамью подсудимых, в случае если нежелательный гость, к примеру, неудачно упадет на бордюр», — заключил эксперт.

