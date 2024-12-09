Россиянам назвали главные правила выбора безопасных фейерверков

Запуск салюта — это небезопасное и вредное для окружающей среды мероприятие. Если сделать его не по правилам, то можно не только получить внушительный штраф, но и нанести травму людям и животным. Обезопасить себя следует еще на этапе выбора и покупки пиротехнического изделия – нельзя приобретать его с рук или на рынке, не запрашивая никаких документов, объяснил 360.ru эксперт по безопасности Михаил Макеев.

При покупке фейерверка и любых других подобных товаров нужно тщательно изучить их. На рынке правила хранения изделий могли не раз нарушаться, а если состояние изделия не отвечает правилам, то его запуск очень опасен.

«Непонятно, в каких условиях хранили и как перевозили пиротехнику. Тем более очень часто у таких продавцов нет лицензии и сертификации на эту продукцию», — подчеркнул эксперт, призвав всегда запрашивать эти документы на товар.

Также следует проверять целостность упаковки изделия – на ней не должно быть трещин, влаги или надломов. Из указанных сведений должны быть название производителя, срок годности товара, инструкция по запуску, правила и условия хранения, способ утилизации, а также правила безопасности. Если этого нет, то товар – подделка.

Кроме того, нужно смотреть на класс изделия. Так, к примеру, к пиротехническим товарам первого класса относятся бенгальские огни и небольшие хлопушки, которые можно купить в обычных супермаркетах. А вот если класс выше, то продаваться они должны строго в специализированных магазинах с соответствующим сертификатом, подчеркнул Макеев.

Эксперт также призвал помнить, что, помимо бенгальских огней и маленьких хлопушек, вся пиротехника предназначена для запуска на улице. Изделия имеют радиус опасности – так, если это салют второго и третьего классов, то от места запуска нужно отойти на 20-50 метров. При нарушении правил запуска пиротехники грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей для физлиц и до 400 тысяч для юрлиц. А при незначительной порче чужого имущества – арест до 15 суток.

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