Москвичам рассказали о погоде в начале декабря

Синоптик Ильин: температура воздуха в Москве в начале декабря будет выше нормы
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В конце ноября и начале декабря температура воздуха в Москве будет превышать климатическую норму на 3-6°C. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«У нас продолжаются теплые тенденции. В субботу и воскресенье [, 29 и 30 ноября] ночная температура будет составлять порядка -1…+1°C. Днем в субботу ожидается +1…+3°C, погода облачная с прояснениями и без осадков», — отметил синоптик.

В конце этой неделе ожидается небольшой дождь, температура днем будет находиться в пределах +3…+5°C. В понедельник, 1 декабря, ночная температура составит 0…+2°C, дневная— 0…+5°C.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что в Москве в ближайшее время закончится сезон дождей, при этом снег в сухую погоду также не ожидается. В предстоящие выходные установится пасмурная погода без существенных осадков. В Москве также начнет расти давление — оно достигнет 750—754 мм рт. ст. Температура воздуха ночью в ближайшее время составит 0...-5 °С, днем — 0...+3 °С, добавил синоптик.

Ранее москвичам рассказали о погоде в последние числа ноября.

