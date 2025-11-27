Москвичам пообещали завершение сезона дождей

В Москве в ближайшее время закончится сезон дождей, при этом снег в сухую погоду также не ожидается. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Однако в четверг, 27 ноября, и в ночь на пятницу столица будет находиться в теплом секторе циклона с дождями. К утру дожди закончатся и начнется понижение температуры. В предстоящие выходные установится пасмурная погода без существенных осадков.

«И самое главное — у нас начнет расти давление. Оно достигнет 750—754 мм рт. ст. Это начало следующей недели, когда над центральными областями европейской части России установится погода без осадков. Может быть, даже будет проглядывать солнце», — допустил Шувалов.

Температура воздуха ночью в ближайшее время составит 0...-5 °С, днем — 0...+3 °С.

Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков до этого говорил, что в Москве и Московской области погода до конца недели заметно меняться не будет. В субботу, по его словам, может быть прохладнее, ожидаются осадки, но сильных заморозков не предвидится.

