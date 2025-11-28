На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредила об опасности появления нервного тика у взрослого

Врач Суворинова: нервный тик может говорить о поражении нервной системы
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Появление тиков у взрослых может сигнализировать о поражении нервной системы. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

«Тики представляют собой непроизвольные сокращения мышц, которые чаще возникают у детей из-за незрелости нервной системы. Как правило, они неопасны и проходят самостоятельно. Однако если движения становятся интенсивными и затрагивают разные группы мышц, это может быть признаком синдрома Туретта, требующего медицинской помощи», — подчеркнула эксперт.

При этом у взрослых это явление встречается редко и требует прохождения обследования. По словам врача, своевременное обращение к специалисту поможет выявить причину и предотвратить осложнения.

Врач-невропатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская до этого говорила, что нервный тик (непроизвольное сокращение мышц) — это сбой в работе нервной системы. Мозг посылает неправильные импульсы к мышцам, вызывая их сокращение. Она отметила, что тики делятся на три типа: первичные (связанные со стрессом или переутомлением), вторичные (из-за заболеваний) и наследственные (к примеру, при синдроме Туретта).

Ранее сообщалось, что нервный тик у женщины оказался предвестником паралича конечности.

