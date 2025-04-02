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Врач объяснила, почему возникает нервный тик

Врач Чудинская: нервный тик чаще всего возникает из-за стресса
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Нервный тик (непроизвольное сокращение мышц) — это сбой в работе нервной системы. Мозг посылает неправильные импульсы к мышцам, вызывая их сокращение. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-невропатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

Она отметила, что тики делятся на три типа: первичные (связанные со стрессом или переутомлением), вторичные (из-за заболеваний) и наследственные (к примеру, при синдроме Туретта).

«У детей тики часто возникают из-за стрессов, страхов или неврозов. У взрослых их могут провоцировать хроническая усталость, напряжение или повышенная возбудимость нервной системы», — рассказала специалист.

Если тик стал частым и продолжительным, она посоветовала обратиться за помощью к неврологу или психотерапевту.

Недавно ученые из клиники Мейо (американский медицинский и исследовательский центр) установили, что нервный тик может указывать на неврологические патологии, в том числе боковой амиотрофический склероз и болезнь Паркинсона.

Ранее врач объяснила, почему человек может начать заикаться.

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