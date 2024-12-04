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Нервный тик у женщины оказался предвестником паралича конечности

Belfast Live: женщина с нервным тиком утратила возможность управлять ногой

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fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

34-летняя жительница Ирландии Саманта Кэмпбелл в детстве была диагностирована с синдромом Дживонса. Позднее у нее развилась неизлечимая болезнь, сопровождающаяся постоянными нервными тиками и подергиваниями по всему телу. Как сообщает Belfast Live, два года назад у женщины начали проявляться нервные подергивания, но она долго не могла попасть к врачу.

Симптомы постепенно усиливались: сначала подергивания ощущались в левой руке и голове, затем распространились на ногу. Сначала Саманта не придавала значения этим легким тикам, считая их результатом стресса. Однако со временем частота приступов увеличилась, и врачи диагностировали у нее функциональное неврологическое расстройство (ФНР).

«В 2022 году подергивания возникали раз или два в неделю, но со временем они стало повторяться все чаще и усиливаться», — рассказала Кэмпбелл.

Терапия, которая должна была помочь снизить интенсивность симптомов, не принесла облегчения. В результате женщина потеряла способность нормально двигать ногой и теперь вынуждена использовать трость. Также у нее начались проблемы с речью и регулярные головокружения. По словам врачей, на сегодняшний день эффективного лечения ФНР не существует.

Ранее был создан высокоточный анализ крови для проверки на парализующее заболевание.

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