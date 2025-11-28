Россиянам рассказали, как действовать при встрече с кабаном

Встреч с дикими кабанами лучше избегать, поскольку они могут представлять опасность. Эти животные способны проявлять агрессию, если чувствуют угрозу, предупредила в интервью РИАМО зоозащитница Мария Голяк.

«Кормление кабанов — это еще одна распространенная ошибка. Это приводит к тому, что они привыкают к людям и могут стать более агрессивными. Если вы увидели кабана, лучше всего сохранять спокойствие. Не стоит паниковать или делать резкие движения. Дайте животному возможность уйти, не приближаясь к нему», — посоветовала эксперт.

Если же кабан предпринимает попытки атаковать, необходимо быстро найти укрытие или забраться на высокое место, чтобы избежать конфронтации, добавила она.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве и Подмосковье количество диких кабанов увеличилось с 500 до 650 особей. Их замечают во дворах жилых домов.

Как уточняет издание, сейчас у животных самый опасный период — гон. Самцы становятся агрессивными, разгоняются до 40 км/ч и могут нанести тяжелые травмы.

Москивичам советуют держаться подальше от животных и сообщать в специализированные службы, в случае встречи с ними.

Ранее на видео попал массовый заплыв кабанов по Волге.