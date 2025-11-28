«Лечение, а не наказание»: россиянам назвали правила выбора хорошего рехаба

В России сегодня для несовершеннолетних людей с зависимостями существуют как государственные, так и частные реабилитационные центры. Чаще всего родители выбирают второй вариант, так как в государственных никто не будет убеждать лечиться и удерживать пациентов, в таких центрах остаются исключительно добровольно, отметил психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев. Но, даже выбирая частный рехаб, важно учитывать уровень оказания услуг, чтобы случайно не нарваться на опасное заведение, объяснил он в беседе с 360.ru.

Самое главное условие – это акцент именно на медико-социальной реабилитации пациентов, к которым должны относиться соответствующим образом, отметил врач.

«Это реабилитация все же, это же не наказание, — подчеркнул он. — Здесь человека должны обучать паттернам здорового поведения, что им менять, как менять. К каждому должен быть индивидуальный подход».

В таких рехабах с зависимыми должны заниматься профессионалы. Важно проверить у центра наличие лицензии на работу, уровень подготовки специалистов. Так, если речь идет о центре для детей и подростков, в штате должны быть педагоги и педиатр, так как пребывание там рассчитано на длительный период времени, пояснил Кузнецов.

Кроме того, следует убедиться, что в центре работают профессиональные психиатры, которые вправе назначать препараты, медсестры, есть клинический психолог. В учреждении не должны применяться методы мягкой фиксации в отношении детей, подчеркнул врач. Он пояснил, что это допустимо только для больных в остром психотическом состоянии, которых следует госпитализировать.

Напомним, 25 ноября в Подмосковье накрыли сеть незаконных реабилитационных центров. Выяснилось, что в стенах заведений, где детей должны были лечить от зависимостей, над ними издевались. Один из подопечных попал в больницу с многочисленными травмами. Помимо избиений, сообщалось о действиях сексуального характера, к которым сотрудники принуждали детей в возрасте 13-15 лет. Всего в учреждении удерживали 24 подростка, один из которых находится в коме – у него отказали почки.

Ранее в Госдуме призвали вывести из тени рехабы.