На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Лечение, а не наказание»: россиянам назвали правила выбора хорошего рехаба

Психиатр Казанцев: в хорошем рехабе должны работать врачи, психологи и педагоги
close
Depositphotos

В России сегодня для несовершеннолетних людей с зависимостями существуют как государственные, так и частные реабилитационные центры. Чаще всего родители выбирают второй вариант, так как в государственных никто не будет убеждать лечиться и удерживать пациентов, в таких центрах остаются исключительно добровольно, отметил психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев. Но, даже выбирая частный рехаб, важно учитывать уровень оказания услуг, чтобы случайно не нарваться на опасное заведение, объяснил он в беседе с 360.ru.

Самое главное условие – это акцент именно на медико-социальной реабилитации пациентов, к которым должны относиться соответствующим образом, отметил врач.

«Это реабилитация все же, это же не наказание, — подчеркнул он. — Здесь человека должны обучать паттернам здорового поведения, что им менять, как менять. К каждому должен быть индивидуальный подход».

В таких рехабах с зависимыми должны заниматься профессионалы. Важно проверить у центра наличие лицензии на работу, уровень подготовки специалистов. Так, если речь идет о центре для детей и подростков, в штате должны быть педагоги и педиатр, так как пребывание там рассчитано на длительный период времени, пояснил Кузнецов.

Кроме того, следует убедиться, что в центре работают профессиональные психиатры, которые вправе назначать препараты, медсестры, есть клинический психолог. В учреждении не должны применяться методы мягкой фиксации в отношении детей, подчеркнул врач. Он пояснил, что это допустимо только для больных в остром психотическом состоянии, которых следует госпитализировать.

Напомним, 25 ноября в Подмосковье накрыли сеть незаконных реабилитационных центров. Выяснилось, что в стенах заведений, где детей должны были лечить от зависимостей, над ними издевались. Один из подопечных попал в больницу с многочисленными травмами. Помимо избиений, сообщалось о действиях сексуального характера, к которым сотрудники принуждали детей в возрасте 13-15 лет. Всего в учреждении удерживали 24 подростка, один из которых находится в коме – у него отказали почки.

Ранее в Госдуме призвали вывести из тени рехабы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами