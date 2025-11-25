На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности жизни в ребцентре Подмосковья, где истязали детей

112: в подмосковном ребцентре подросткомв подвергали психическому насилию
Telegram-канал «112»

В ребцентре, который недавно накрыли в Подмосковье, воспитанников подвергали психическому насилию. Об этом сообщает «112».

По словам одной из пострадавших, детей заставляли писать одну фразу более 20 тысяч раз. Помимо этого, несовершеннолетних избивали за любые, даже незначительные провинности.

Также, как рассказала девушка, некоторых воспитанниц в возрасте 13–15 лет консультант центра принуждал к действиям сексуального характера. Одну из них он якобы заставил совершать непристойные действия, угрожая, что она и другие подопечные не смогут общаться с родителями.

«При этом детям внушали, что родители знают обо всем и одобряют такие «методы лечения», – сообщается в публикации.

О том, что сотрудники правоохранительных органов накрыли ребцентр для подростков с зависимостями, стало известно сегодня. Всего в учреждении удерживали 24 подростка, один из которых находится в коме. У молодого человека, по данным «112», отказали почки.

В организацию родители приводили детей добровольно. Их убеждали, что детям будут оказывать помощь психологи и другие специалисты, однако на деле несовершеннолетних избивали.

Ранее в Мьянме уничтожили колл-центр, где иностранцев удерживали в рабстве.

