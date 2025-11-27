На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Уголовка и профстандарт»: в Госдуме призвали вывести из тени рехабы

Депутат Даванков призвал ввести госконтроль рехабов с уголовкой за нарушения
EliteExposure/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо ввести меры по регулированию рынка реабилитационных услуг, а также ужесточить наказание за организацию незаконных центров. Важно ввести профессию «аддиктолога-консультанта», а также разработать единый профстандарт деятельности рехабов. С такой инициативой вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает 360.ru со ссылкой на документ.

Необходимость принятия новых мер Даванков обосновал недавним скандалом с подмосковным рехабом, в котором силой удерживали и мучили подростков. Депутат подчеркнул, что эта ситуация вскрыла системную проблему – отсутствие контроля за рынком реабилитационных центров, а также требований к их работе. В итоге этот сегмент фактически находится «в тени», скрывая массу нарушений.

Одной из проблем депутат назвал отсутствие требований к работникам таких центров. Он подчеркнул, что сегодня нет отдельной профессии людей, специализирующихся на лечении зависимостей, и призвал ввести профессию «аддиктолог-консультант». Готовить таких специалистов следует по профстандарту, и только после этого допускать к работе, подчеркнул парламентарий.

Также он призвал ввести ответственность за неквалифицированные услуги в рехабах, вплоть до уголовной – если это привело к последствиям и причинило вред людям.

По мнению Даванкова, такие меры помогут навести порядок и вывести сегмент рехабов из тени, создав цивилизованный механизм помощи людям с зависимостью.

Напомним, 25 ноября в Подмосковье накрыли сеть незаконных реабилитационных центров. Выяснилось, что в стенах заведений, где детей должны были лечить от зависимостей, над ними издевались. Один из подопечных попал в больницу с многочисленными травмами. Помимо избиений, сообщалось о действиях сексуального характера, к которым сотрудники принуждали детей в возрасте 13-15 лет.

Всего в учреждении удерживали 24 подростка, один из которых находится в коме – у него отказали почки.

Ранее экс-работница рехаба, где истязали детей, рассказала о работавшем там педофиле.

