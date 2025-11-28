Россиянам рассказали, как лучше перевозить елку в машине

Автоэксперт Ладушкин: перевозить елку в автомобиле лучше всего в пищевой пленке

Перевозить елку в салоне автомобиля нужно с особой осторожностью, надежно закрепив дерево и запаковав его в пищевую пленку. Об этом RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Специалист предупредил, что иголки, смола и кора елки могут повредить салон машины. Кроме того, при торможении некачественно закрепленное дерево может попасть людей, находящихся в авто.

По словам эксперта, перед перевозкой елку стоит запаковать в пищевую пленку, подмотав сверху и снизу целлофановым пакетом. Таким образом удастся не только защитить салон от повреждений, но и немного уменьшить дерево в размерах.

«Не стоит располагать елку в салоне, если ее длина угрожает безопасности. Елка не должна мешать управлению, упираться в остекление автомобиля или пассажиров», — объяснил он.

Ладушкин предупредил, что в противном случае есть риск получить травмы при аварии или резком торможении.

Тем, кому не удается положить дерево в салон, эксперт посоветовал разместить его на крыше автомобиля. При этом нужно закрепить елку так, как и любой другой груз. Специалист напомнил, что важно не забыть про обозначение крупногабаритного груза, если дерево выступает более чем на метр за габариты по ходу движения машины или не менее чем на 40 сантиметров в стороны.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков до этого предупредил, что новогодние украшения, в том числе мишура, дождик и электрические гирлянды, могут представлять опасность для домашних животных. Они могут привести к кишечной непроходимости или удару током. По словам эксперта, избежать неприятностей поможет отказ от таких атрибутов, а также использование небьющихся пластиковых шаров и гирлянд на батарейках.

