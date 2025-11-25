Россиян предупредили об опасности новогодних украшений для питомцев

Новогодние украшения, включая мишуру, дождик и электрические гирлянды, могут представлять опасность для домашних животных, в частности, привести к кишечной непроходимости или удару током. Об этом RT рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Чтобы избежать неприятностей, он посоветовал отказаться от таких атрибутов и использовать для украшения елки небьющиеся пластиковые шары и гирлянды на батарейках. Кроме того, стоит убедиться в устойчивости новогоднего дерева, чтобы оно не упало на питомца.

Если кошка или собака проглотили украшение, важно как можно скорее обратиться к ветеринару при появлении многократной рвоты, отказа от еды и вялости.

«Тут действовать надо быстро, потому что, бывает, заканчивается операцией... Если чуть запоздать, это и перитонит, и осложнения вплоть до смертельных», — отметил Шеляков.

10 ноября сообщалось, что сердечные приступы у кошек и собак стали происходить чаще, что специалисты связывают со стрессами и эмоциональными перегрузками их владельцев. Среди кошек наиболее подвержены кардиозаболеваниям мейн-куны, рэгдоллы и британские породы, а среди собак — лабрадоры, ретриверы, овчарки и доберманы. Основной причиной проблем с сердцем называют поведение хозяев: крики, конфликты с близкими или друзьями, а также сильные стрессы на работе.

Ранее ветеринар рассказал, сколько длится инкубационный период бешенства.