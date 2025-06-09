«Кандидат на вылет»: юрист раскрыл способы избежать овербукинга на авиарейсах

Российские пассажиры не имеют возможности застраховаться от овербукинга, так как перевозчики традиционно продают на рейс больше билетов, чем есть в самолете. Часто также подобные ситуации возникают из-за перемены борта на популярных рейсах. Однако при желании можно снизить вероятность снятия с рейса, рассказал 360.ru адвокат Илья Пакконен.

В первую очередь кандидатами «на вылет» с рейса становятся обладатели самых дешевых билетов, на втором месте – пассажиры, которые регистрируются на рейс позже всех остальных. Поэтому гарантий попадания в самолет больше у тех, кто прошел заранее онлайн-регистрацию, отметил юрист.

Чаще всего пассажирам, оставшимся в аэропорту, предлагают отправиться другим рейсом, причем им могут повысить класс обслуживания за причиненные неудобства. Кроме того, если пассажира сняли с рейса из-за овербукинга, а до следующего самолета еще далеко, то авиакомпания должна предоставить ему горячее питание, питье, трансфер и гостиницу. В отдельных случаях можно потребовать возмещения ущерба, отметил специалист.

«Есть пассажиры, у которых важные мероприятия или пересадка на другой рейс. В таких случаях можно требовать компенсации вреда, — пояснил он. — Но если вы дали согласие на перелет следующим рейсом, то про попытку взыскания с перевозчика можно забыть».

В случае, когда потерянное время важнее, чем перелет другим рейсом, следует сначала потребовать вернуть потраченные на билет средства, а затем оценить стоимость ущерба. Однако иногда выгоднее уточнить у перевозчика возможность получения билета на следующий рейс в первый класс, так как это будет дешевле, чем попытка выбить компенсацию, заключил адвокат.

Напомним, овербукинг — это распространенная в сфере авиаперевозок практика. При овербукинге компании продают большее количество билетов на самолет, чем в нем доступно мест. В таких случаях перевозчик действует из расчета на то, что часть клиентов не воспользуется купленными билетами, и часть мест останется свободной.

В мае сообщалось, что Минтранс рассматривает возможность введения овербукинга на авиарейсах, выполняемых как минимум два раза в сутки. При этом подчеркивалось, что авиакомпании будут обязаны предоставлять компенсации людям, которым не достанется мест в самолете. Как отмечали эксперты, в случае одобрения внедрения системы овербукинга для авиаперелетов в России пассажиры смогут получить компенсацию 200%.

Ранее турэксперты объяснили, как не пропустить рейс на самолет из-за овербукинга.