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Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг

Прокуратура: авиакомпания S7 оштрафована за овербукинг на 40 тысяч рублей
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Авиакомпанию «Сибирь» (S7) за овербукинг оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В результате проверки, проведенной Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой, было установлено, что в мае этого года несколько пассажиров S7 не смогли зарегистрироваться на рейс ИркутскСанкт-Петербург, так как число зарегистрированных превысило количество мест на борту самолета.

В связи с этим авиакомпания привлечена к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, и оштрафована на 40 тысяч рублей.

12 июня сообщаалось, что десятки пассажиров сразу нескольких рейсов авиакомпании «Победа» не смогли вовремя улететь из-за отказа от платной регистрации с выбором места. По мнению пассажиров, причиной происшедшего был овербукинг — авиакомпания якобы специально продала билетов больше, чем мест в самолете, чтобы больше заработать.

Ранее актер Соколов подал в суд на авиакомпанию из-за овербукинга и недопуска в самолет.

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