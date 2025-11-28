На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеринары рассказали, как подготовиться к появлению собаки дома

Pravda.Ru: при появлении собаки важно убрать провода и закрыть доступ к мусору
true
true
true
close
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Перед появлением собаки в квартире важно обеспечить безопасную среду — убрать провода, закрыть доступ к мусору, медицинским препаратам, химии, мелким предметам и детским игрушкам, которые питомец может проглотить. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

Они также советуют обустроить для животного лежанку. Если в доме есть маленький ребенок, стоит постепенно знакомить собаку с запахом малыша — сначала через ткань, а после — через прямой контакт. В этом случае важно строго соблюдать правила гигиены и мыть руки после контакта с собакой. Животных также нужно регулярно обрабатывать от паразитов и приводить на осмотр к врачу.

«Семья с грудничком и собакой живет по одному простому правилу — чем меньше хаоса, тем безопаснее. Вакцинация, обработка от паразитов, контроль веса и дыхания животного — это такая же профилактика для ребенка, как прививки и влажная уборка в детской», — добавила врач-терапевт, специалист по превентивной медицине Наталья Лаврентьева.

До этого кинологи говорили, что собаки породы лабрадор и голден ретривер подойдут для семей с детьми, поскольку они дружелюбны, ориентированы на человека, хорошо поддаются дрессировке и терпеливо относятся к суете вокруг ребенка. Однако у них есть высокие потребности в движении и общении, поэтому им важны ежедневные долгие прогулки.

Ранее в Госдуме решили ужесточить правила выгула собак опасных пород.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами