Ветеринары рассказали, как подготовиться к появлению собаки дома

Перед появлением собаки в квартире важно обеспечить безопасную среду — убрать провода, закрыть доступ к мусору, медицинским препаратам, химии, мелким предметам и детским игрушкам, которые питомец может проглотить. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

Они также советуют обустроить для животного лежанку. Если в доме есть маленький ребенок, стоит постепенно знакомить собаку с запахом малыша — сначала через ткань, а после — через прямой контакт. В этом случае важно строго соблюдать правила гигиены и мыть руки после контакта с собакой. Животных также нужно регулярно обрабатывать от паразитов и приводить на осмотр к врачу.

«Семья с грудничком и собакой живет по одному простому правилу — чем меньше хаоса, тем безопаснее. Вакцинация, обработка от паразитов, контроль веса и дыхания животного — это такая же профилактика для ребенка, как прививки и влажная уборка в детской», — добавила врач-терапевт, специалист по превентивной медицине Наталья Лаврентьева.

До этого кинологи говорили, что собаки породы лабрадор и голден ретривер подойдут для семей с детьми, поскольку они дружелюбны, ориентированы на человека, хорошо поддаются дрессировке и терпеливо относятся к суете вокруг ребенка. Однако у них есть высокие потребности в движении и общении, поэтому им важны ежедневные долгие прогулки.

