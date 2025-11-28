Кинологи назвали породы собак, которые подойдут для семей с детьми

Собаки породы лабрадор и голден ретривер подойдут для семей с детьми, поскольку они дружелюбны, ориентированы на человека, хорошо поддаются дрессировке и терпеливо относятся к суете вокруг ребенка. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных кинологов.

Однако у них есть высокие потребности в движении и общении, поэтому им важны ежедневные долгие прогулки. Для семьи также подойдут бигль, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, кламбер-спаниель. Они хорошо чувствуют настроение людей, готовы к общим прогулкам и играм, но требуют систематической дрессировки.

«Мопсы, французские и английские бульдоги кажутся идеальными для городской семьи: компактные, забавные, не претендуют на марафоны в парке. Но у брахицефалических пород (с «приплюснутой» мордой) выше риски проблем с дыханием, перегрева, непереносимости жары и нагрузок», — добавили в сообщении.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский до этого говорил, что для семей с детьми лучше всего подойдут дружелюбные породы собак, которые не склонны проявлять агрессию. Если квартира небольшая, он посоветовал заводить маленьких собак, например, спокойного и уравновешенного мопса. Активным детям, по его словам, подойдут бигль или джек-рассел.

