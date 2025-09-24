На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме решили ужесточить правила выгула собак опасных пород

Госдума решила запретить детям до 16 лет выгуливать потенциально опасных собак
Shutterstock

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выгуливать собак опасных пород детям младше 16 лет, а также пьяным людям. Об этом сообщает ТАСС.

Гулять с такими собаками детям до 16 лет будет разрешено только в сопровождении законных представителей, а также в исключительных случаях, при которых собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу на праве собственности или другом законном основании.

Также законопроектом вводится запрет на выгул потенциально опасной собаки лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов от разных фракций. Авторы инициативы считают, что собаки определенных пород представляют «потенциальную опасность для жизни и здоровья человека». В список потенциально опасных включены, в частности, некоторые бульдоги, гибриды волка, питбульмастифы.

Правительство в целом поддержало закон, но отметило, что нанести вред окружающим могут не только собаки из перечня опасных пород, но и другие собаки крупного размера.

20 августа в Москве женщина натравила свою овчарку на людей и других собак на площадке для выгула. ЧП произошло на площадке для животных на улице Милашенкова в Бутырском районе. По словам пострадавшей, женщина, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее кинолог предупредил об опасности прикормки бродячих собак.

