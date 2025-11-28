Россиянам объяснили, в каких случаях травма считается производственной

Травма может быть признана производственной, если она получена при обстоятельствах, указанных в статье 227 ТК РФ. Об этом RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Специалист объяснила, что травма будет считаться производственной, если работник получил ее при выполнении своих служебных обязанностей или дополнительных поручений руководства на территории компании. Кроме того, несчастный случай будет признан таковым, если он произошел во время следования к месту работы или от него на транспорте, предоставленном работодателем, или на личном автомобиле, который используется в служебных целях.

Эксперт добавила, что травмы также будут производственными, если человек получил их во время служебных командировок, в том числе в пути, при следовании на вахту или в период отдыха между сменами. Помимо этого, таковыми являются повреждения, полученные в ходе любой рабочей деятельности, выполняемой по договоренности с работодателем.

При этом Санина отметила, что не все случаи, произошедшие во время передвижения, будут признаны производственными.

«К примеру, если работник упал на льду, выходя из дома перед началом рабочего дня, или попал в аварию на личной машине по дороге на работу: подобные случаи не могут считаться производственными, так как не связаны напрямую с трудовой деятельностью», — объяснила она.

Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский до этого рассказал, что увольнения россиян за частые перекуры во время работы в 2025–2026 годах будут единичными. Он предположил, что такие меры станут инструментом давления на неэффективных и нежелательных сотрудников, чье отсутствие легко зафиксировать.

Ранее россиянам напомнили о праве отказаться от уборки снега на зимних субботниках.