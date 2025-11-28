На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, в каких случаях травма считается производственной

Эксперт Санина: производственной является травма, полученная в ходе командировки
close
РИА Новости

Травма может быть признана производственной, если она получена при обстоятельствах, указанных в статье 227 ТК РФ. Об этом RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Специалист объяснила, что травма будет считаться производственной, если работник получил ее при выполнении своих служебных обязанностей или дополнительных поручений руководства на территории компании. Кроме того, несчастный случай будет признан таковым, если он произошел во время следования к месту работы или от него на транспорте, предоставленном работодателем, или на личном автомобиле, который используется в служебных целях.

Эксперт добавила, что травмы также будут производственными, если человек получил их во время служебных командировок, в том числе в пути, при следовании на вахту или в период отдыха между сменами. Помимо этого, таковыми являются повреждения, полученные в ходе любой рабочей деятельности, выполняемой по договоренности с работодателем.

При этом Санина отметила, что не все случаи, произошедшие во время передвижения, будут признаны производственными.

«К примеру, если работник упал на льду, выходя из дома перед началом рабочего дня, или попал в аварию на личной машине по дороге на работу: подобные случаи не могут считаться производственными, так как не связаны напрямую с трудовой деятельностью», — объяснила она.

Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский до этого рассказал, что увольнения россиян за частые перекуры во время работы в 2025–2026 годах будут единичными. Он предположил, что такие меры станут инструментом давления на неэффективных и нежелательных сотрудников, чье отсутствие легко зафиксировать.

Ранее россиянам напомнили о праве отказаться от уборки снега на зимних субботниках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами