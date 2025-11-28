На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили о праве отказаться от уборки снега на зимних субботниках

Эксперт Ситько: вы имеете право отказаться от уборки снега на зимних субботниках
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Зимние субботники, на которых сотрудникам предлагают убирать снег на территориях офисов, становятся все более распространенной практикой в российских компаниях. Однако участие в таких акциях не может быть обязательным: работник имеет право отказаться от них по закону, напомнила в разговоре с «Газетой.Ru» Екатерина Ситько, ведущий эксперт «Актион Охрана труда» (входит в группу «Актион»).

По данным опроса «Актион Охрана труда», в трех из четырех (77,1%) компаний проводятся субботники. При этом почти в половине организаций (46%) участие в субботнике фактически является обязательным. При этом еще в каждой четвертой компании (23,1%) участие заявлено как добровольное, но сотрудники все равно боятся отказываться — из-за возможных последствий со стороны руководства. Конфликты по этой причине уже возникали у 22,1% компаний.

«Эффект как инструмент тимбилдинга возможен только при трех условиях: добровольность, рабочие часы и понятная цель с видимым итогом — тогда практика воспринимается позитивно. Если же это «обязаловка» без компенсации, эффект обратный — падение вовлеченности и ощущение пустой траты времени», — говорит эксперт.

Каждый пятый специалист по охране труда (19,4%) признался, что сам не знает о праве работника отказаться от участия в субботнике. Между тем законом не предусмотрена обязанность выполнять такую работу без согласия сотрудника, тем более — без оплаты. Несмотря на это, оплачивают участие лишь в четверти организаций (25%).

По итогам исследования почти все субботники в России — это уборка территории (89,3%), и чаще всего они проходят без травм (95,8%). Однако часть специалистов (22,5%) считает их «пустой тратой времени», особенно при принудительном формате.

Ситько поясняет, что формат субботников будет меняться.

«Традиционные субботники вряд ли исчезнут, особенно в госсекторе и крупных организациях. Но они эволюционируют: меньше обязательности, больше корпоративного духа и точечных эко-акций».

По ее словам, в будущем сохранятся только добровольные, безопасные и результативные мероприятия, которые будут дополнять штатную уборку и не нести репутационных рисков работодателю.

Ранее работодатели назвали самых раздражающих подчиненных.

