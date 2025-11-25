На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили ввести период охлаждения при продаже квартир

В Госдуму внесут законопроект о периоде охлаждения при продаже квартир
Maksim Safaniuk/Shutterstock/FOTODOM

25 ноября на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект о введении периода охлаждения — временной заморозки средств — при совершении сделок с квартирами для защиты добросовестных покупателей. Об этом сообщает РИА Новости.

В соответствии с законопроектом, разработанным депутатами фракции «Справедливая Россия», продавец недвижимости получит деньги только по истечении семи календарных дней с момента заключения договора купли-продажи. В течение этого времени средства замораживаются на банковском счету продавца. По мнению депутатов, продающему квартиру должно хватить недели, чтобы понять, находится ли он под воздействием мошенников.

Кроме того, парламентарии хотят возложить на продающего своего единственную квартиру гражданина обязанность доказать, что ему будет, где жить.

Депутаты считают, что эти и другие поправки смогут обеспечить надежную защиту добросовестных продавцов и покупателей вторичного рынка недвижимости от мошенников, а сам рынок жилья — от дезорганизации и потери доверия.

24 ноября в Росреестре предложили нотариальную защиту покупателей жилья от мошенников.

Ранее в Госдуме раскрыли, что такое период охлаждения при сделках с недвижимостью.

