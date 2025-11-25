В России предложили способ искоренить продажу квартир по «схеме Долиной»

В России необходимо разработать специальную методику психолого-психиатрической экспертизы для проверки граждан, желающих продать свою недвижимость. Это поможет снизить количество случаев, когда пожилые россияне делают это под влиянием мошенников. Чаще всего именно аферисты заставляют их идти на этот шаг – тех, кто сознательно пытается обмануть покупателей, среди пенсионеров единицы, заявил RT клинический психолог Владимир Крупин.

«Я полагаю, что пенсионеров, решающихся на осознанный обман, не так много. В большинстве случаев, скорее всего, речь действительно идет о мошенниках. Потому что любому человеку, в том числе пожилому человеку, не хочется нарушать закон. Ему и в голову такое может редко прийти», — убежден психолог.

По его мнению, в большинстве случаев исключить сделку, заключенную под внешним влиянием, можно с помощью психолого-психиатрической экспертизы, причем важно разработать специальную методику, которая позволит тщательно проверять продавца на вменяемость. Такой подход помог бы значительно снизить количество судебных разбирательств, причем в России сегодня есть ресурсы для привлечения к этой работе клинических психологов, отметил Крупин.

Он также посоветовал при заключении сделки обращать внимание на некоторые внешние признаки того, что пенсионер действует не по своей воле. Так, например, если квартиру продают по заниженной стоимости, то это сразу должно насторожить. Спешка, быстрое желание завершить сделку, появление посредников и советы о продаже объекта извне – все это маркеры схемы аферистов, заключил специалист.

Накануне заслуженный юрист России Иван Соловьёв посоветовал россиянам пока воздержаться от покупки жилья на вторичке, особенно у пожилых граждан, и подождать установления судебной практики. Он подчеркнул, что сегодня граждане при уплате повышенной госпошлины могут продать квартиру за один день, а потом заявить, что сделали это под влиянием мошенников и потребовать вернуть жилье. Никакие периоды охлаждения длительностью в одну неделю решить проблему с признанием сделок недействительными не помогут, убежден эксперт.

Ранее россиян предупредили, что «схему Долиной» распространили на авторынок.