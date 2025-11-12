Россиянина арестовали за уничижительный синоним слова «русские»

Суд арестовал на 14 суток мужчину за комментарий о теракте в «Крокусе»

Московский суд направил под стражу мужчину, который оставил комментарий под постом о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Один из новостных каналов в Telegram предложил подписчикам высказать мнение об организаторах нападения. Мужчина в комментарии употребил «уничижительный синоним слова «русские», посчитав это «остроумным», указано в материалах суда.

В отношении него составили протокол по статье о возбуждении ненависти за массовое распространение экстремистских материалов. В суде обвиняемый признал вину и раскаялся.

2 ноября сообщалось, что живущий в Москве уроженец Саратовской области получил 14 суток административного ареста за сообщение в украинском чате. Правоохранители нашли комментарий 25-летнего менеджера, в котором он призвал «отправить в лагеря и сжечь в печах» русских, называя это «окончательным решением вопроса русни».

Ранее в Москве задержали мужчину за призывы к расправе над военными.