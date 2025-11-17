Назван простой способ справиться с тревожностью

Подробные и эмоционально насыщенные образы «пугающего будущего» могут подрывать самооценку человека и тем самым усиливать тревожность. К такому выводу пришли психологи из Университета Йорк Сент-Джон в Великобритании. Работа опубликована в журнале Psychological Reports (PR).

Наше представление о том, кем мы можем стать, — так называемые «возможные Я», — давно рассматривается как важный фактор мотивации и эмоционального состояния. Они включают как позитивные сценарии, так и пугающие варианты будущего. При этом у тревожных людей такие негативные образы обычно более яркие и реалистичные, но до сих пор считалось, что это следствие самой тревоги.

Авторы работы предложили иное объяснение: возможно, детализированные пугающие представления о себе в будущем не только отражают тревожность, но и усиливают ее. Ключевым звеном они назвали самооценку — один из наиболее устойчивых предикторов тревожных расстройств.

В исследовании приняли участие 68 студентов. На первом этапе участники заполняли опросники тревожности и самооценки, а затем описывали свое «страшное возможное Я», оценивая, насколько четко оно возникает в воображении. Анализ показал ожидаемые связи: высокая тревожность сочеталась с низкой самооценкой и более яркими пугающими образами. Но важнее всего было то, что низкая самооценка сама по себе была связана с большей «визуальной» ясностью негативного будущего.

Статистический анализ подтвердил центральную гипотезу авторов: именно самооценка опосредует связь между тревогой и яркостью пугающих образов. Иначе говоря, чем более «реальным» воспринимается страшное будущее, тем сильнее оно бьет по ощущению собственной ценности — а сниженная самооценка, в свою очередь, подпитывает тревожность.

Затем всех испытуемых попросили выполнить упражнение Best Possible Self — подробно представить и описать свое максимально благополучное будущее. После этого тревожность снизилась у обеих групп, и даже опустилась ниже исходного уровня.

Ученые планируют проверить этот механизм в более масштабных и долгосрочных исследованиях, включая пациентов с тревожными расстройствами. Такие простые и недорогие методы, как подчеркивают авторы, потенциально могут стать полезным дополнением к психологической помощи.

