На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван простой способ справиться с тревожностью

PR: представление позитивного будущего помогает справиться с тревожными
true
true
true
close
Farknot Architect/Shutterstock/FOTODOM

Подробные и эмоционально насыщенные образы «пугающего будущего» могут подрывать самооценку человека и тем самым усиливать тревожность. К такому выводу пришли психологи из Университета Йорк Сент-Джон в Великобритании. Работа опубликована в журнале Psychological Reports (PR).

Наше представление о том, кем мы можем стать, — так называемые «возможные Я», — давно рассматривается как важный фактор мотивации и эмоционального состояния. Они включают как позитивные сценарии, так и пугающие варианты будущего. При этом у тревожных людей такие негативные образы обычно более яркие и реалистичные, но до сих пор считалось, что это следствие самой тревоги.

Авторы работы предложили иное объяснение: возможно, детализированные пугающие представления о себе в будущем не только отражают тревожность, но и усиливают ее. Ключевым звеном они назвали самооценку — один из наиболее устойчивых предикторов тревожных расстройств.

В исследовании приняли участие 68 студентов. На первом этапе участники заполняли опросники тревожности и самооценки, а затем описывали свое «страшное возможное Я», оценивая, насколько четко оно возникает в воображении. Анализ показал ожидаемые связи: высокая тревожность сочеталась с низкой самооценкой и более яркими пугающими образами. Но важнее всего было то, что низкая самооценка сама по себе была связана с большей «визуальной» ясностью негативного будущего.

Статистический анализ подтвердил центральную гипотезу авторов: именно самооценка опосредует связь между тревогой и яркостью пугающих образов. Иначе говоря, чем более «реальным» воспринимается страшное будущее, тем сильнее оно бьет по ощущению собственной ценности — а сниженная самооценка, в свою очередь, подпитывает тревожность.

Затем всех испытуемых попросили выполнить упражнение Best Possible Self — подробно представить и описать свое максимально благополучное будущее. После этого тревожность снизилась у обеих групп, и даже опустилась ниже исходного уровня.

Ученые планируют проверить этот механизм в более масштабных и долгосрочных исследованиях, включая пациентов с тревожными расстройствами. Такие простые и недорогие методы, как подчеркивают авторы, потенциально могут стать полезным дополнением к психологической помощи.

Ранее была найдена неочевидная причина тревожности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами