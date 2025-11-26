В ФАС заявили о недопустимости завышения цен на продукты к Новому году

ФАС: необоснованное повышение цен на продукты перед праздниками недопустимо

Федеральная антимонопольная служба напомнила продавцам о недопустимости необоснованного повышения цен перед новогодними праздниками. Об этом ФАС сообщила в своем Telegram-канале.

«Соответствующую информацию служба ежегодно направляет в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети», — сообщили в ведомстве.

В службе также добавили, что при обнаружении случаев недобросовестного завышения цен антимонопольный регулятор будет принимать меры в отношении нарушителей.

До этого «Известия» сообщали, что председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность введения моратория на на повышение цен на бензин марки АИ-92 и АИ-95, а также на дизельное топливо.

В свою очередь зампред Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич заявил, что в России целесообразно рассмотреть введение льгот на бензин для отдельных групп жителей.

Ранее Госдума приняла закон, призванный насытить российский рынок бензином.