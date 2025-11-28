На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Благовещенске мужчина насильно целовал и обнимал школьницу

Жителя Благовещенска разыскивают за домогательства к 17-летней девушке
true
true
true
close
РИА Новости

На жителя Благовещенска завели уголовное дело за насильственный поцелуй несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе СУ СК по Амурской области.

По данным следствия, инцидент произошел 20 ноября возле одного из учебных заведений в Благовещенске. Неизвестный мужчина совершил противоправные действия в отношении девушки 2008 года рождения — он обнимал ее и пытался поцеловать с применением насилия.

Уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней было начато после заявления матери пострадавшей и появившихся сообщений в СМИ.

В настоящий момент следователи выясняют все детали происшествия и разыскивают подозреваемого.

До этого 38-летний блогер из Москвы стал фигурантом уголовного дела после встречи с 13-летней девочкой. По предварительным данным, от его действий пострадали две школьницы, но, предположительно, он мог домогаться и других. В январе прошлого года от его действий пострадала 11-летняя девочка. Во время живого общения он приставал к ребенку. В октябре текущего года он также общался с 13-летней школьницей, с ней история повторилась.

Ранее в Тыве задержали мужчину, который повалил девочку на землю и поцеловал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами