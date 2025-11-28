В Благовещенске мужчина насильно целовал и обнимал школьницу

На жителя Благовещенска завели уголовное дело за насильственный поцелуй несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе СУ СК по Амурской области.

По данным следствия, инцидент произошел 20 ноября возле одного из учебных заведений в Благовещенске. Неизвестный мужчина совершил противоправные действия в отношении девушки 2008 года рождения — он обнимал ее и пытался поцеловать с применением насилия.

Уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней было начато после заявления матери пострадавшей и появившихся сообщений в СМИ.

В настоящий момент следователи выясняют все детали происшествия и разыскивают подозреваемого.

До этого 38-летний блогер из Москвы стал фигурантом уголовного дела после встречи с 13-летней девочкой. По предварительным данным, от его действий пострадали две школьницы, но, предположительно, он мог домогаться и других. В январе прошлого года от его действий пострадала 11-летняя девочка. Во время живого общения он приставал к ребенку. В октябре текущего года он также общался с 13-летней школьницей, с ней история повторилась.

Ранее в Тыве задержали мужчину, который повалил девочку на землю и поцеловал.