В Москве 38-летний блогер надругался над двумя школьницами

112: в Москве блогера задержали за надругательство над девочками
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Москве 38-летнего блогер стал фигурантом уголовного дела после встречи с 13-летней девочкой. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, от его действий пострадали две школьницы, но, предположительно, он мог домогаться и других.

В январе прошлого года от его действий пострадала 11-летняя девочка. Они обменивались материалами непристойного характера, после чего мужчина позвал несовершеннолетнюю на встречу. Во время живого общения он приставал к ребенку, во время второй встречи ситуация повторилась.

В октябре текущего года он также общался с 13-летней школьницей, с ней история повторилась. После третьей встречи с ней блогера задержали. Не исключается, что он причастен к другим эпизодам, эту версию проверяют следователи.

Известно, что мужчина ведет канал, на котором рассказывает о язычестве и выставляет «странные видео».

До этого вынесли приговор бывшему тренеру, который надругался над девочкой в подъезде. Фигуранта лишили свободы на 17 лет.

Ранее в Германии мигрант надругался над украинкой, пока ее сын спал в соседней комнате.

