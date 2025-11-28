Экономист оценил идею вернуть перевод часов на зимнее и летнее время

Идея переводить часы на зимнее и летнее время вызывает сомнения с точки зрения экономической эффективности. Об этом «Москве 24» заявил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, комментируя предложение депутата Госдумы Николая Новичкова вернуться к сезонному переходу времени в России.

Масленников отметил, что для многих это станет негативным фактором с точки зрения психологического эффекта.

«Изменение биоритмов, то есть необходимость вставать раньше или позже ложиться, может привести к ухудшению состояния сотрудников и снижению производительности труда. Таким образом, стремление сэкономить электроэнергию рискует обернуться сложностями в связи с длительной адаптацией сотрудников к измененному распорядку дня», — пояснил он.

По его словам, изначально сезонный перевод часов вводился с целью экономии, однако, теперь целесообразность этого действия кажется сомнительной за счет технологического прогресса.

Ученые из Университета Сантьяго-де-Компостела и Университета Севильи до этого выяснили, что люди, начинающие рабочий день раньше, чаще выражают недовольство сезонным переводом часов. Анализ данных общественных консультаций, проведенных Европейской комиссией в 2018 году, выявил закономерность: чем севернее страна, тем выше доля респондентов, выступающих против текущего регулирования времени.

