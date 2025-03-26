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Раннее начало рабочего дня усиливает недовольство переводом часов, выяснили ученые

CI: те, кто начинает рабочий день рано, чаще недовольны переводом часов
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Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Сантьяго-де-Компостела и Университета Севильи выяснили, что люди, начинающие рабочий день раньше, чаще выражают недовольство сезонным переводом часов. Анализ данных общественных консультаций, проведенных Европейской комиссией в 2018 году, выявил закономерность: чем севернее страна, тем выше доля респондентов, выступающих против текущего регулирования времени. Работа опубликована в журнале Chronobiology International (CI).

В России вопрос сезонного перевода часов был окончательно решен в 2014 году, когда страна отказалась от ежегодного изменения времени, установив постоянное зимнее время. Однако в ряде европейских стран до сих пор используется сезонный перевод часов.

Исследователи обнаружили, что ключевым фактором, влияющим на негативное отношение к переводу часов, является не столько сам момент начала работы, сколько разница между этим временем и восходом солнца зимой. В странах, где рабочий день начинается задолго до рассвета, доля противников смены времени выше.

Ученые подчеркивают, что существующая система является компромиссом между теми, кто начинает работу рано и испытывает больше дискомфорта, и теми, кто начинает позже и лучше адаптирован к текущему режиму. Их выводы могут стать основой для дальнейших обсуждений о целесообразности перевода часов в Европе.

Ранее ученые выяснили, что снижает желание сотрудников уволиться с работы.

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