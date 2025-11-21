В России предложили вернуть многодетным мамам выход на пенсию в 55 лет

В России необходимо вернуть прежний возраст выхода на пенсию многодетным россиянам — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«Убежден, что необходимо вернуть прежний пенсионный возраст — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. При этом начать можно с отдельных категорий россиян, и многодетные родители должны войти в число первых. Вероятность принятия такого предложения можно оценить как высокую и раньше 2030 года. Это укладывается в логику исполнения поручений из указа президента РФ от 23.01.2024 №63. В документе обозначено в том числе «досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей», — отметил Никитин.

По его мнению, уже при рождении и воспитании троих детей у всех многодетных мам должна быть возможность выхода на пенсию в 55 лет. Стаж и пенсионные коэффициенты необходимо честно засчитывать за отпуск по уходу за каждым ребенком, подчеркнул парламентарий. Выход на пенсию не должен зависеть от возраста младшего ребенка, констатировал Никитин.

Он напомнил, что многодетные матери имеют право на досрочный выход на пенсию. Женщина с тремя детьми может оформить выплаты в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, с пятью и более — уже в 50 лет. Однако для этого нужно выполнить ряд условий: иметь не менее 30 ИПК, не меньше 15 лет страхового стажа, а младшему ребенку должно исполниться восемь лет.

Сейчас за период отпуска по уходу за ребенком до полутора лет многодетным матерям начисляют пенсионные коэффициенты. При уходе за первым ребенком женщина получает 1,8 ИПК, за вторым — 3,6 ИПК, за третьим и последующими — по 5,4 ИПК, напомнил Никитин. В итоге за три отпуска по полтора года можно сформировать 16,2 ИПК, которые затем прибавят к тем баллам, что были набраны за годы работы. При этом, уточнил экономист, действуют ограничения: в пенсионных правах засчитывают только до шести лет такого ухода, то есть максимум четыре «декретных» периода.

Ранее в России предложили дать пенсионные льготы многодетным отцам.